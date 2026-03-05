Також очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю для NV.

Якою буде погода найближчими днями?

Новий атмосферний фронт може принести в Україну невеликий мокрий сніг, а вдень мокрий сніг з дощем уже у п'ятницю, 6 березня.

Але такі погодні зміни оминуть західні області. Там цього дня буде сухо.

Вночі буде до -4, а вдень – +5 – +10 градусів. Дещо прохолодніше буде у Карпатах: вночі до -7, удень в межах 0 – +6 градусів. Не надто тепло і на протилежному боці країни – у північно-східних регіонах синоптики обіцяють близько 0 навіть вдень,

– розповіла Птуха.

А у суботу, 7 березня, буде сонячно і без опадів.

Вночі буде -1 – -7, удень – +4 – +9. Тим часом на північному сході не вище +6. Найтепліше знову буде на заході – до +8 – +14.

8 – 9 березня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Тож опадів на ці дні теж не прогнозують.

Втім, на початку наступного тижня посилиться вітер і хмарність.

