Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 7 марта?

Синоптики предупреждают, что ночью на севере и северо-востоке Украины на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер в субботу будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Ночная температура будет колебаться от 0 – до -5.

А днем ожидается +3 – +8. Теплее всего будет в западных областях +7 – +12, а также на Закарпатье, где ожидают до +15.

Какая погода будет в областных центрах?

Киев +6...+8

Ужгород +12...+14

Львов +11...+13

Ивано-Франковск +9...+11

Тернополь +9...+11

Черновцы +9...+11

Хмельницкий +9...+11

Луцк +9...+11

Ровно +9...+11

Житомир +7...+9

Винница +7...+9

Одесса +5...+7

Николаев +5...+7

Херсон +5...+7

Симферополь +5...+7

Кропивницкий +5...+7

Черкассы +5...+7

Чернигов +5...+7

Сумы +3...+5

Полтава +4...+6

Днепр +5...+7

Запорожье +3....+5

Донецк +3...+5

Луганск +2...+4

Харьков +3...+5

Прогноз погоды в Украине на 7 марта / Фото Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости