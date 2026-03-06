Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 7 марта?

Синоптики предупреждают, что ночью на севере и северо-востоке Украины на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер в субботу будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Ночная температура будет колебаться от 0 – до -5.

А днем ожидается +3 – +8. Теплее всего будет в западных областях +7 – +12, а также на Закарпатье, где ожидают до +15.

Какая погода будет в областных центрах?

  • Киев +6...+8
  • Ужгород +12...+14
  • Львов +11...+13
  • Ивано-Франковск +9...+11
  • Тернополь +9...+11
  • Черновцы +9...+11
  • Хмельницкий +9...+11
  • Луцк +9...+11
  • Ровно +9...+11
  • Житомир +7...+9
  • Винница +7...+9
  • Одесса +5...+7
  • Николаев +5...+7
  • Херсон +5...+7
  • Симферополь +5...+7
  • Кропивницкий +5...+7
  • Черкассы +5...+7
  • Чернигов +5...+7
  • Сумы +3...+5
  • Полтава +4...+6
  • Днепр +5...+7
  • Запорожье +3....+5
  • Донецк +3...+5
  • Луганск +2...+4
  • Харьков +3...+5

Погода 7 марта

Прогноз погоды в Украине на 7 марта / Фото Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости

  • В Украине местами уже наступила метеорологическая весна, в частности, в Черкасской области. По словам начальника Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталия Постриганя, как минимум до 20 марта украинцам не стоит рассчитывать на существенные осадки.

  • А представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, что среднемесячная температура в марте будет держаться в пределах от +1 до +7, как это было и в прошлом году.