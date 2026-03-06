Об этом пишет Укргидрометцентр.
Какой будет погода 7 марта?
Синоптики предупреждают, что ночью на севере и северо-востоке Украины на дорогах местами возможна гололедица.
Ветер в субботу будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Ночная температура будет колебаться от 0 – до -5.
А днем ожидается +3 – +8. Теплее всего будет в западных областях +7 – +12, а также на Закарпатье, где ожидают до +15.
Какая погода будет в областных центрах?
- Киев +6...+8
- Ужгород +12...+14
- Львов +11...+13
- Ивано-Франковск +9...+11
- Тернополь +9...+11
- Черновцы +9...+11
- Хмельницкий +9...+11
- Луцк +9...+11
- Ровно +9...+11
- Житомир +7...+9
- Винница +7...+9
- Одесса +5...+7
- Николаев +5...+7
- Херсон +5...+7
- Симферополь +5...+7
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +5...+7
- Чернигов +5...+7
- Сумы +3...+5
- Полтава +4...+6
- Днепр +5...+7
- Запорожье +3....+5
- Донецк +3...+5
- Луганск +2...+4
- Харьков +3...+5
Прогноз погоды в Украине на 7 марта / Фото Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
В Украине местами уже наступила метеорологическая весна, в частности, в Черкасской области. По словам начальника Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталия Постриганя, как минимум до 20 марта украинцам не стоит рассчитывать на существенные осадки.
А представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, что среднемесячная температура в марте будет держаться в пределах от +1 до +7, как это было и в прошлом году.