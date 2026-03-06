Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog на 7 и 8 марта.

Какой будет погода на выходных?

Суббота, 7 марта

В западных областях в ночные и утренние часы возможно возникновение туманов. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -3...+2 градусов, в течение дня показатели составят +8...+13 градусов.

В северных областях ожидается переменная облачность, однако осадков не предвидится. Температура воздуха ночью будет в диапазоне -4...+1 градусов, в дневное время столбики термометров будут показывать +3...+8 градусов.

В центральных областях погода также в основном будет спокойной и устойчивой. В ночные часы температура воздуха составит -4...+1 градусов, в течение дня синоптик прогнозирует повышение в пределах +3...+8 градусов.

В южных областях и в Крыму также будет сухая погода, однако ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью будет -3...+2 градусов, в дневное время показатели будут колебаться в пределах +5...+10 градусов.

В восточных областях погода в основном будет переменно облачной, но осадков не прогнозируют. В ночное время температура воздуха составит -1...-6 градусов, однако днем будет повышение до +1...+6 градусов.

Воскресенье, 8 марта

В западных регионах сохранится сухая погода без осадков, ночью и утром еще возможен ночной туман. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градусов, в дневное время синоптик прогнозирует +8...+13 градусов.

В северных регионах прогнозируют малооблачную и сухую погоду, там тоже возможен слабый туман. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+1 градусов, в дневные часы пригреет до +3...+8 градусов.

В центральных регионах ожидается переменная облачность, осадков не будет, однако там тоже возможен слабый туман. Температура воздуха в течение ночи составит -4...+1 градусов, а днем прогнозируют +5...+10 градусов.

В южных регионах и в Крыму также будет погода без осадков со слабым туманом. Температура воздуха ночью будет в пределах -2...+3 градусов, а днем столбики термометров будут показывать +7...+12 градусов.

В восточных регионах погода также не будет сопровождаться осадками. Температура воздуха в ночное время составит в диапазоне 0...-5 градусов, однако в дневные часы будут повышения до +4...+9 градусов.

