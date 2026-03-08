Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для РБК-Україна.
Які погодні зміни прогнозують?
У західних, південних, а також частині центральних областей уже розпочалася метеорологічна весна, ситуація, коли середньодобова температура стабільно перевищує 0 градусів, після чого зберігається тенденція у бік підвищення.
Очікуємо навіть, що скоріш за все, по деяких західних регіонах найближчими днями можуть і через +5 градусів вже перейти температурні показники,
– розповіла Наталія Птуха.
За її словами, після переходу середньодобової температури показника 5 градусів тепла настає друга стадія метеорологічної весни, після чого у рослин відновлюється вегетація (період активного росту та розвитку – 24 Канал).
"Коли через 0 градусів – то це просто температура повітря якби стала тепліша. А ось коли через +5 градусів переходить середньодобова температура – це вже відновлення вегетації відбувається. Але це – ще в очікуванні", – додала вона.
Що прогнозували на найближчі дні?
Раніше повідомляли, що протягом наступного тижня ще пануватиме погода без опадів. Водночас температурні показники значних змін найближчим часом не зазнають, але у нічні години очікується підвищення.
Але ще протягом вихідних через прояснення відбувається вихолодження приземного шару повітря, оскільки повітряна маса поки що недостатньо прогріта, тому нічні температури ще залишатимуться морозними.
Також нещодавно повідомляли, що сильних морозів в Україні, принаймні у першій декаді березня, не очікується. Така можливість існує, проте останні тенденції наразі свідчать про зворотнє, тобто про підвищення.