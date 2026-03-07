Соответствующую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина.

Как изменится погода?

Наталья Птуха рассказала, что до 12 марта и после тенденция свидетельствует об антициклонах, которые еще на определенный период обеспечат погоду без осадков. Поэтому первая декада месяца и в дальнейшем пройдет с частичным дефицитом осадков.

И температурные показатели – существенных изменений не претерпят,

– объяснила Наталья Птуха.

По ее словам, температура воздуха ночью может повысится на несколько градусов и составлять от 6 градусов тепла до лишь 1 градуса мороза. В дневное время возможно повышение в пределах от 8 до 15 градусов тепла.

Представительница Укргидрометцентра добавила, что ориентировочно такая тенденция будет сохраняться как минимум до середины марта. Она объяснила, что такие условия можно назвать стабильными, без всяких противоречий.

Какой будет погода до этого?