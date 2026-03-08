Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Какую погоду ожидать в Украине 9 марта?
Синоптики прогнозируют в Украине небольшую облачность без осадков. В ночные часы на северо-востоке местами возможна гололедица. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +1 до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +9 – +14 градусов. В западных областях столбики термометров могут даже подняться до +17 градусов, тогда как на северо-востоке и востоке страны ожидается +6 – +11 градусов.
В Киеве также в понедельник не прогнозируют осадков. Ночью в столице температура будет около 0 градусов, а днем – +11 – +13 градусов.
Какая погода будет в областных центрах?
- Киев +11...+13
- Ужгород +15...+17
- Львов +15...+17
- Ивано-Франковск +13...+15
- Тернополь +12...+14
- Черновцы +12...+14
- Хмельницкий +11...+13
- Луцк +14...+16
- Ровно +14...+16
- Житомир +11...+13
- Винница +12...+14
- Одесса +9...+11
- Николаев +11...+13
- Херсон +11...+13
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +11...+13
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +8...+10
- Сумы +6...+8
- Полтава +10...+12
- Днепр +11...+13
- Запорожье +10...+12
- Донецк +9...+11
- Луганск +6...+8
- Харьков +7...+9
Погода в Украине на 9 марта / Карта Укргидрометцентра
Что будет с погодой в Украине в ближайшее время?
Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что метеорологическая весна уже началась в западных, южных и части центральных областей Украины, где среднесуточная температура стабильно превышает 0 градусов. В некоторых регионах в ближайшие дни температура пересечет отметку +5 градусов, что будет означать начало второй стадии метеорологической весны.
Птуха также отметила, что до середины марта в Украине ожидается погода без осадков, с частичным дефицитом из-за антициклонов. Температура воздуха днем составит от 8 до 15 градусов тепла, а ночью может повыситься до 6 градусов тепла.
По словам синоптика, самой прохладной в ближайшие дни погода еще может быть в северо-восточной части страны. В этом регионе возможны снижения температурных показателей в пределах от 6 до 8 градусов мороза.