Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какую погоду ожидать в Украине 9 марта?

Синоптики прогнозируют в Украине небольшую облачность без осадков. В ночные часы на северо-востоке местами возможна гололедица. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +1 до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +9 – +14 градусов. В западных областях столбики термометров могут даже подняться до +17 градусов, тогда как на северо-востоке и востоке страны ожидается +6 – +11 градусов.

В Киеве также в понедельник не прогнозируют осадков. Ночью в столице температура будет около 0 градусов, а днем – +11 – +13 градусов.

Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай какой будет погода именно в твоем городе в новом сервисе 24 Канала.

Какая погода будет в областных центрах?

Киев +11...+13

Ужгород +15...+17

Львов +15...+17

Ивано-Франковск +13...+15

Тернополь +12...+14

Черновцы +12...+14

Хмельницкий +11...+13

Луцк +14...+16

Ровно +14...+16

Житомир +11...+13

Винница +12...+14

Одесса +9...+11

Николаев +11...+13

Херсон +11...+13

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +11...+13

Черкассы +11...+13

Чернигов +8...+10

Сумы +6...+8

Полтава +10...+12

Днепр +11...+13

Запорожье +10...+12

Донецк +9...+11

Луганск +6...+8

Харьков +7...+9



Погода в Украине на 9 марта / Карта Укргидрометцентра

Что будет с погодой в Украине в ближайшее время?