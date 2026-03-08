Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
До теми Коли та в яких областях пригріє до +18, а де можливі зниження до -8
Яку погоду очікувати в Україні 9 березня?
Синоптики прогнозують в Україні невелику хмарність без опадів. У нічні години на північному сході місцями можлива ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від +1 до -4 градусів. Удень повітря прогріється до +9 – +14 градусів. У західних областях стовпчики термометрів можуть навіть піднятися до +17 градусів, тоді як на північному сході та сході країни очікується +6 – +11 градусів.
У Києві також у понеділок не прогнозують опадів. Вночі у столиці температура буде близько 0 градусів, а вдень – +11 – +13 градусів.
Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.
Яка погода буде в обласних центрах?
- Київ +11...+13
- Ужгород +15...+17
- Львів +15...+17
- Івано-Франківськ +13...+15
- Тернопіль +12...+14
- Чернівці +12...+14
- Хмельницький +11...+13
- Луцьк +14...+16
- Рівне +14...+16
- Житомир +11...+13
- Вінниця +12...+14
- Одеса +9...+11
- Миколаїв +11...+13
- Херсон +11...+13
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +11...+13
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +8...+10
- Суми +6...+8
- Полтава +10...+12
- Дніпро +11...+13
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +9...+11
- Луганськ +6...+8
- Харків +7...+9
Погода в Україні на 9 березня / Карта Укргідрометцентру
Що буде з погодою в Україні найближчим часом?
Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, що метеорологічна весна вже розпочалася у західних, південних та частині центральних областей України, де середньодобова температура стабільно перевищує 0 градусів. У деяких регіонах найближчими днями температура перетне позначку +5 градусів, що означатиме початок другої стадії метеорологічної весни.
Птуха також зауважила, що до середини березня в Україні очікується погода без опадів, з частковим дефіцитом через антициклони. Температура повітря вдень становитиме від 8 до 15 градусів тепла, а вночі може підвищитися до 6 градусів тепла.
За словами синоптикині, найпрохолоднішою найближчими днями погода ще може бути у північно-східній частині країни. У цьому регіоні можливі зниження температурних показників в межах від 6 до 8 градусів морозу.