Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Яку погоду очікувати в Україні 9 березня?

Синоптики прогнозують в Україні невелику хмарність без опадів. У нічні години на північному сході місцями можлива ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від +1 до -4 градусів. Удень повітря прогріється до +9 – +14 градусів. У західних областях стовпчики термометрів можуть навіть піднятися до +17 градусів, тоді як на північному сході та сході країни очікується +6 – +11 градусів.

У Києві також у понеділок не прогнозують опадів. Вночі у столиці температура буде близько 0 градусів, а вдень – +11 – +13 градусів.

Яка погода буде в обласних центрах?

  • Київ +11...+13
  • Ужгород +15...+17
  • Львів +15...+17
  • Івано-Франківськ +13...+15
  • Тернопіль +12...+14
  • Чернівці +12...+14
  • Хмельницький +11...+13
  • Луцьк +14...+16
  • Рівне +14...+16
  • Житомир +11...+13
  • Вінниця +12...+14
  • Одеса +9...+11
  • Миколаїв +11...+13
  • Херсон +11...+13
  • Сімферополь +10...+12
  • Кропивницький +11...+13
  • Черкаси +11...+13
  • Чернігів +8...+10
  • Суми +6...+8
  • Полтава +10...+12
  • Дніпро +11...+13
  • Запоріжжя +10...+12
  • Донецьк +9...+11
  • Луганськ +6...+8
  • Харків +7...+9

Погода в Україні 9 березня
Погода в Україні на 9 березня / Карта Укргідрометцентру

Що буде з погодою в Україні найближчим часом?

  • Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, що метеорологічна весна вже розпочалася у західних, південних та частині центральних областей України, де середньодобова температура стабільно перевищує 0 градусів. У деяких регіонах найближчими днями температура перетне позначку +5 градусів, що означатиме початок другої стадії метеорологічної весни.

  • Птуха також зауважила, що до середини березня в Україні очікується погода без опадів, з частковим дефіцитом через антициклони. Температура повітря вдень становитиме від 8 до 15 градусів тепла, а вночі може підвищитися до 6 градусів тепла.

  • За словами синоптикині, найпрохолоднішою найближчими днями погода ще може бути у північно-східній частині країни. У цьому регіоні можливі зниження температурних показників в межах від 6 до 8 градусів морозу.