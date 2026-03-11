Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какую погоду прогнозируют на 12 марта?
Синоптики на 12 марта не прогнозируют осадков по Украине. Они объяснили, что такую погоду определяет поле высокого атмосферного давления и относительно теплая воздушная масса.
Ветер в четверг ожидается южного и юго-восточного направлений. Его скорость будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью температура при ясном небе будет снижаться до +3 – -2 градусов. В то же время днем воздух прогреется до +12 – +17 градусов. Прохладную погоду синоптики прогнозируют в Карпатах и на побережье морей. Там днем ожидается +8 – +13 градусов.
Кстати, подробный прогноз погоды твоего города теперь в новом сервисе 24 Канала. Данные обновляются ежедневно.
Какая погода будет в регионах?
- Киев +14...+16
- Ужгород +15...+17;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +14...+16;
- Черновцы +15...+17;
- Хмельницкий +14...+16;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +14...+16;
- Винница +14...+16
- Одесса +14...+16;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +12...+14;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +14...+16;
- Сумы +14...+16;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +14...+16;
- Запорожье +14...+16;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +14...+16;;
- Харьков +14...+16.
Прогноз погоды на 12 марта / Карта Укргидрометцентр
Что изменится в ближайшие дни?
По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, с 14 марта в Украине будет прохладнее на 2 – 3 градуса. Уже на следующей неделе возможна облачность и атмосферные фронты.
Синоптик объяснила, что похолодание будет из-за формирования антициклона над Европой. Он повлияет на западные и юго-западные области.
Ранее Птуха прогнозировала, что на днях значительного потепления пока не ожидается.