Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду прогнозируют на 12 марта?

Синоптики на 12 марта не прогнозируют осадков по Украине. Они объяснили, что такую погоду определяет поле высокого атмосферного давления и относительно теплая воздушная масса.

Ветер в четверг ожидается южного и юго-восточного направлений. Его скорость будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью температура при ясном небе будет снижаться до +3 – -2 градусов. В то же время днем воздух прогреется до +12 – +17 градусов. Прохладную погоду синоптики прогнозируют в Карпатах и на побережье морей. Там днем ожидается +8 – +13 градусов.

Какая погода будет в регионах?

  • Киев +14...+16
  • Ужгород +15...+17;
  • Львов +15...+17;
  • Ивано-Франковск +15...+17;
  • Тернополь +14...+16;
  • Черновцы +15...+17;
  • Хмельницкий +14...+16;
  • Луцк +15...+17;
  • Ровно +15...+17;
  • Житомир +14...+16;
  • Винница +14...+16
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +14...+16;
  • Чернигов +14...+16;
  • Сумы +14...+16;
  • Полтава +14...+16;
  • Днепр +14...+16;
  • Запорожье +14...+16;
  • Донецк +15...+17;
  • Луганск +14...+16;;
  • Харьков +14...+16.

Погода в Украине на 12 мартаПрогноз погоды на 12 марта / Карта Укргидрометцентр

Что изменится в ближайшие дни?

  • По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, с 14 марта в Украине будет прохладнее на 2 – 3 градуса. Уже на следующей неделе возможна облачность и атмосферные фронты.

  • Синоптик объяснила, что похолодание будет из-за формирования антициклона над Европой. Он повлияет на западные и юго-западные области.

  • Ранее Птуха прогнозировала, что на днях значительного потепления пока не ожидается.