Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду прогнозують на 12 березня?

Синоптики на 12 березня не прогнозують опадів по Україні. Вони пояснили, що таку погоду визначає поле високого атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса.

Вітер у четвер очікується південного та південно-східного напрямків. Його швидкість сягатиме від 5 до 10 метрів за секунду.

Вночі температура за ясного неба знижуватимуться до +3 – -2 градусів. Водночас удень повітря прогріється до +12 – +17 градусів. Прохолоднішу погоду синоптики прогнозують у Карпатах та на узбережжі морів. Там вдень очікується +8 – +13 градусів.

Яка погода буде у регіонах?

Київ +14...+16

Ужгород +15...+17;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +14...+16;

Чернівці +15...+17;

Хмельницький +14...+16;

Луцьк +15...+17;

Рівне +15...+17;

Житомир +14...+16;

Вінниця +14...+16

Одеса +14...+16;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +14...+16;

Чернігів +14...+16;

Суми +14...+16;

Полтава +14...+16;

Дніпро +14...+16;

Запоріжжя +14...+16;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +14...+16;;

Харків +14...+16.

Прогноз погоди на 12 березня / Карта Укргідрометцентр

Що зміниться найближчими днями?