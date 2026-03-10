Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для УНІАН.

Якою буде погода цього тижня?

Наталія Птуха розповіла, що, згідно з поточними прогнозами Укргідрометцентру, високих температур протягом цього тижня ще не буде, поки передбачають максимально стабільні та одноманітні умови в антициклоні.

Весь час переважно ясно або невелика хмарність. Тобто в денні години – це сонячні будуть дні, а в нічні години – прояснення. І за рахунок цього трішечки вихолодження може бути. Але температурні показники надзвичайно стабільні,

– розповіла вона.

За її словами, у більшості областей нічні температури перевищуватимуть позначку +5 градусів, проте місцями ще можливі зниження до 2 градусів морозу, спричинені ясним небом уночі та весняною повітряною масою.

У денні години температура повітря зросте до 10 градусів тепла, подекуди пригріє до 17 градусів тепла. Найбільш прохолодно поки буде у Карпатах, Чернігівській і Сумській областях – від 6 до 11 градусів тепла вдень.

Що прогнозували на цей тиждень раніше?