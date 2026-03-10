Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Яку погоду прогнозують на найближчі дні?
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні в період з 10 по 12 березня не супроводжуватиметься опадами. За даними фахівців, температура повітря у нічний час коливатиметься від 5 градусів тепла до 2 градусів морозу.
В Україні спокійну по-весняному приємну погоду продовжуватиме зумовлювати поле високого тиску, наша територія залишатиметься поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів не чекаємо,
– зазначили там.
Протягом денних годин стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 17 градусів тепла. Водночас, за даними синоптиків, впродовж 11 – 12 березня у Чернігівській та Сумській областях та в Карпатах прогнозують від 6 до 11 градусів тепла.
Переважатиме вітер з південного заходу, він рухатиметься з помірною швидкістю.
Прогноз погоди на 11 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Що чекати від погоди?
Загалом в Україні протягом найближчого тижня передбачають сонячну погоду без опадів. Синоптичну ситуацію визначатиме область високого атмосферного тиску, яка принесе сухе повітря та слабкий вітер.
Також пояснювали, що до 12 березня та після тенденція свідчить про антициклони, які ще на певний період забезпечать погоду без опадів. Перша декада місяця та надалі пройде з частковим дефіцитом опадів.
До слова, подекуди вже прийшла метеорологічна весна. У перші дні березня тепло залишається "стриманим", але незабаром може стати тепліше. Відбувається поступовий розвиток та проходження весняної повені.