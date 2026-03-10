Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яку погоду прогнозують на найближчі дні?

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні в період з 10 по 12 березня не супроводжуватиметься опадами. За даними фахівців, температура повітря у нічний час коливатиметься від 5 градусів тепла до 2 градусів морозу.

В Україні спокійну по-весняному приємну погоду продовжуватиме зумовлювати поле високого тиску, наша територія залишатиметься поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів не чекаємо,

– зазначили там.

Протягом денних годин стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 17 градусів тепла. Водночас, за даними синоптиків, впродовж 11 – 12 березня у Чернігівській та Сумській областях та в Карпатах прогнозують від 6 до 11 градусів тепла.

Переважатиме вітер з південного заходу, він рухатиметься з помірною швидкістю.



Прогноз погоди на 11 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди?