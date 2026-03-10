Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какую погоду прогнозируют на ближайшие дни?
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в Украине в период с 10 по 12 марта не будет сопровождаться осадками. По данным специалистов, температура воздуха в ночное время будет колебаться от 5 градусов тепла до 2 градусов мороза.
В Украине спокойную по-весеннему приятную погоду будет продолжать предопределять поле высокого давления, наша территория будет оставаться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадков не ждем,
– отметили там.
В течение дневных часов столбики термометров будут показывать от 10 до 17 градусов тепла. В то же время, по данным синоптиков, в течение 11 – 12 марта в Черниговской и Сумской областях и в Карпатах прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла.
Будет преобладать ветер с юго-запада, он будет двигаться с умеренной скоростью.
Прогноз погоды на 11 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Что ждать от погоды?
В целом в Украине в течение ближайшей недели предусматривают солнечную погоду без осадков. Синоптическую ситуацию будет определять область высокого атмосферного давления, которая принесет сухой воздух и слабый ветер.
Также объясняли, что до 12 марта и после тенденция свидетельствует об антициклонах, которые еще на определенный период обеспечат погоду без осадков. Первая декада месяца и в дальнейшем пройдет с частичным дефицитом осадков.
К слову, кое-где уже пришла метеорологическая весна. В первые дни марта тепло остается "сдержанным", но вскоре может стать теплее. Происходит постепенное развитие и прохождение весеннего наводнения.