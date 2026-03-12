Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю NV.
Як і коли зміниться погода?
За словами синоптикині, ще в будні погода буде сонячною та спокійною. Температура повітря вночі становитиме від 5 градусів тепла до 2 градусів морозу, а вдень можливе коливання від 10 до навіть 17 градусів тепла.
З 14 березня весняне тепло, як зауважила Наталія Птуха, збавить оберти, проте на території України все ще утримається ясна погода, без опадів. Найпрохолодніше буде у північно-східних областях і Карпатах.
Як завжди, трохи свіжіше – у Карпатах і на північному сході країни, там не вище +11. А ось наступного тижня синоптична картина може бути іншою – більше хмарності, періодичні опади,
– розповіла вона.
Представниця Укргідрометцентру пояснила, що такі зміни можуть бути зумовлені атмосферними фронтами з Європи, проте температура повітря може знизитися лише на кілька градусів у порівнянні з минулими показниками.
Які прогнози оприлюднювали раніше?
Загалом, згідно з поточними прогнозами Укргідрометцентру, високих температур протягом цього тижня поки що не буде, наразі передбачають максимально стабільні та одноманітні умови в антициклоні.
Зазначали, щоо вУкраїні протягом цього тижня передбачають сонячну погоду без опадів. Синоптичну ситуацію визначатиме область високого атмосферного тиску, яка принесе сухе повітря та слабкий вітер.
Метеорологічна весна вже розпочалася у західних, південних та частині центральних областей, де середньодобова температура перевищує 0 градусів. Подекуди скоро температура перетне позначку +5 градусів.