Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 13 марта?

Согласно прогнозу, в течение пятницы, 13 марта, в Украине будет преобладать поле повышенного давления, поэтому осадков пока не будет. Ветер будет юго-восточного и восточного направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в течение дня столбики термометров будут показывать от 12 до 17 градусов тепла, на Закарпатье пригреет до 20 градусов тепла.

Несколько холоднее, согласно обнародованной информации, будет в Карпатах и на побережье морей. По данным синоптиков, там в течение пятницы предусматривают колебания от 8 до 13 градусов тепла, но там тоже будет солнечно.

Какая погода будет в Киеве и области?

В области температура воздуха в ночное время составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, в дневные часы синоптики прогнозируют от 12 до 17 градусов тепла. В столице диапазон колебаний будет ниже.

В Киеве в течение ночи предусматривают от 0 до 2 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от 13 до 15 градусов тепла.

Какие температуры будут в крупных городах?

Киев +13...+15;

Ужгород +17...+19;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +14...+16;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +14...+16;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +15...+17;

Ровно +14...+16;

Житомир +14...+16;

Винница +14...+16;

Одесса +7...+9;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +14...+16;

Сумы +13...+15;

Полтава +14...+16;

Днепр +14...+16;

Запорожье +13...+15;

Донецк +14...+16;

Луганск +13...+15;

Харьков +14...+16.



Прогноз погоды в Украине на 13 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Как изменится погода вскоре?