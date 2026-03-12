Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 13 березня?
Згідно з прогнозом, протягом п'ятниці, 13 березня, в Україні переважатиме поле підвищеного тиску, тому опадів поки не буде. Вітер буде південно-східного та східного напрямків зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура повітря у нічний час коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 12 до 17 градусів тепла, на Закарпатті пригріє до 20 градусів тепла.
Дещо холодніше, згідно з оприлюдненою інформацією, буде в Карпатах та на узбережжі морів. За даними синоптиків, там протягом п'ятниці передбачають коливання від 8 до 13 градусів тепла, але там теж буде сонячно.
Яка погода буде в Києві та області?
В області температура повітря у нічний час становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, у денні години синоптики прогнозують від 12 до 17 градусів тепла. У столиці діапазон коливань буде нижчим.
У Києві протягом ночі передбачають від 0 до 2 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 15 градусів тепла.
Які температури будуть у великих містах?
- Київ +13...+15;
- Ужгород +17...+19;
- Львів +15...+17;
- Івано-Франківськ +14...+16;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +14...+16;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +14...+16;
- Житомир +14...+16;
- Вінниця +14...+16;
- Одеса +7...+9;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Сімферополь +10...+12;
- Кропивницький +14...+16;
- Черкаси +14...+16;
- Чернігів +14...+16;
- Суми +13...+15;
- Полтава +14...+16;
- Дніпро +14...+16;
- Запоріжжя +13...+15;
- Донецьк +14...+16;
- Луганськ +13...+15;
- Харків +14...+16.
Прогноз погоди в Україні на 13 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Як зміниться погода невдовзі?
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що наприкінці тижня температурні показники можуть дещо знизитися, тепло буде стриманим. З понеділка синоптична ситуація може змінитися.
Синоптик Ігор Кібальчич зазначав, що найбільш відчутні зміни погоди очікуються з 16 березня. Атмосферний тиск почне знижуватися. У цей період у деяких регіонах можуть пройти незначні дощі та мокрий сніг.