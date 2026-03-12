Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Коли може похолоднішати в Україні: синоптикиня назвала дату

Якою буде погода 13 березня?

Згідно з прогнозом, протягом п'ятниці, 13 березня, в Україні переважатиме поле підвищеного тиску, тому опадів поки не буде. Вітер буде південно-східного та східного напрямків зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічний час коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 12 до 17 градусів тепла, на Закарпатті пригріє до 20 градусів тепла.

Дещо холодніше, згідно з оприлюдненою інформацією, буде в Карпатах та на узбережжі морів. За даними синоптиків, там протягом п'ятниці передбачають коливання від 8 до 13 градусів тепла, але там теж буде сонячно.

Яка погода буде в Києві та області?

В області температура повітря у нічний час становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, у денні години синоптики прогнозують від 12 до 17 градусів тепла. У столиці діапазон коливань буде нижчим.

У Києві протягом ночі передбачають від 0 до 2 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 15 градусів тепла.

Які температури будуть у великих містах?

  • Київ +13...+15;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львів +15...+17;
  • Івано-Франківськ +14...+16;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +14...+16;
  • Хмельницький +13...+15;
  • Луцьк +15...+17;
  • Рівне +14...+16;
  • Житомир +14...+16;
  • Вінниця +14...+16;
  • Одеса +7...+9;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +10...+12;
  • Кропивницький +14...+16;
  • Черкаси +14...+16;
  • Чернігів +14...+16;
  • Суми +13...+15;
  • Полтава +14...+16;
  • Дніпро +14...+16;
  • Запоріжжя +13...+15;
  • Донецьк +14...+16;
  • Луганськ +13...+15;
  • Харків +14...+16.

Погода на 13 березня 2026 року
Прогноз погоди в Україні на 13 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Як зміниться погода невдовзі?

  • Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що наприкінці тижня температурні показники можуть дещо знизитися, тепло буде стриманим. З понеділка синоптична ситуація може змінитися.

  • Синоптик Ігор Кібальчич зазначав, що найбільш відчутні зміни погоди очікуються з 16 березня. Атмосферний тиск почне знижуватися. У цей період у деяких регіонах можуть пройти незначні дощі та мокрий сніг.