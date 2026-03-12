Такую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в Facebook.

Как изменится погода с началом новой недели?

По словам синоптика, дневные температуры сейчас в основном составляют от 14 до 16 градусов тепла, несмотря на холодные ночи. Он отметил, что 10 марта "состоялась попытка" перехода среднесуточной температуры через +5 градусов.

Специалист уточнил, что такое повышение в умеренных широтах считают настоящим началом весны из-за активизации биологических процессов, в частности, в деревьях начинается сокодвижение, набухают и раскрываются почки и тому подобное.

Виталий Постригань объяснил, что до конца недели антициклон еще удержит сухую погоду. Уже на выходных 14 и 15 марта условия изменятся из-за влияния южного циклона, который подвинет область высокого атмосферного давления на север.

Из-за этого ветер изменит направление на восточный и северо-восточный, а показатели снизятся на 2 – 4 градусов. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем – от 9 до 14 градусов тепла.

Но уже в начале новой рабочей недели, то есть с понедельника, 16 марта, согласно предварительным прогнозам синоптика, на погоду, в частности в Черкасской области, начнут влиять атмосферные фронты южного циклона.

Поэтому солнца станет меньше, пройдут отдельные дожди, дневная температура снизится до 5 – 10 градусов тепла. В дальнейшем будет преобладать сухая и более прохладная погода. Интенсивное тепло сбавит темп, а это замедлит развитие весенних процессов,

– написал он.

