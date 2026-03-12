Таку інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань в Facebook.

Як зміниться погода з початком нового тижня?

За словами синоптика, денні температури наразі здебільшого становлять від 14 до 16 градусів тепла, попри холодні ночі. Він зауважив, що 10 березня "відбулася спроба" переходу середньодобової температури через +5 градусів.

Фахівець уточнив, що таке підвищення у помірних широтах вважають справжнім початком весни через активізацію біологічних процесів, зокрема, у деревах починається сокорух, набухають та розкриваються бруньки тощо.

Віталій Постригань пояснив, що до кінця тижня антициклон ще утримає суху погоду. Вже на вихідних 14 і 15 березня умови зміняться через вплив південного циклону, який посуне область високого атмосферного тиску на північ.

Через це вітер змінить напрямок на східний та північно-східний, а показники знизяться на 2 – 4 градусів. Температура повітря вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а вдень – від 9 до 14 градусів тепла.

Але вже на початку нового робочого тижня, тобто з понеділка, 16 березня, згідно з попередніми прогнозами синоптика, на погоду, зокрема у Черкаській області, почнуть впливати атмосферні фронти південного циклону.

Тому сонця стане менше, пройдуть окремі дощі, денна температура знизиться до 5 – 10 градусів тепла. Надалі переважатиме суха та більш прохолодна погода. Інтенсивне тепло збавить темп, а це уповільнить розвиток весняних процесів,

– написав він.

