Повернення опадів до кінця поточного тижня не передбачають. Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода до кінця цього тижня?

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, опадів на території країни з 13 по 15 березня не прогнозують. Відомо, що вітер рухатиметься південно-східним та східним напрямками зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду.

Попри це, у південно-східній та східній частинах країни подекуди можливі шквали, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря протягом ночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Але у денний час морозів не передбачають – температура повітря становитиме від 11 до 18 градусів тепла. В Карпатах та на узбережжі морів показники трохи знизяться та будуть у діапазоні від 8 до 13 градусів тепла.

Важливо! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут. 24 Канал постійно оновлює прогноз не лише обласних центрів, але й більшості районів.

Як зміниться погода потім?