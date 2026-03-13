Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Чи очікувати в Україні снігу найближчими днями?

Синоптики зазначили, що окремі медіа продовжують використовувати клікбейтні заголовки, перебільшення та викривлення інформації стосовно інформації про погоду, що вводить людей в оману.

"Особливо прикро бачити подібні публікації зараз, коли українці й без того перебувають у стані постійного інформаційного стресу", – пояснили метеорологи.

Зверніть увагу! Єдиною уповноваженою установою, що надає офіційні прогнози погоди в Україні, є Український гідрометеорологічний центр. Їхні прогнози базуються на метеорологічних розрахунках, міжнародних моделях та професійному аналізі синоптиків.

За прогнозами синоптиків, найближчими вихідними очікується лише незначне зниження температури на 2 – 4 градуси від нинішніх показників. При цьому над більшістю областей України продовжить панувати суха сонячна погода.

16 березня вдень на сході, а 17 – 18 березня і на південному сході та крайньому заході країни місцями прогнозують невеликий дощ, вночі подекуди можливе поєднання з мокрим снігом.

При цьому температури залишатимуться переважно плюсовими, тож жодного "засипання снігом" чи небезпечного погіршення погоди не прогнозується,

– зауважили в Укргідрометцентрі.

Синоптики також наголосили, що Український гідрометеорологічний центр щодня інформує про реальну синоптичну ситуацію та завчасно попереджає про значущі зміни погоди.

Чого чекати від погоди з наступного тижня?