Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода у неділю?
Укргідрометцентр прогнозує відсутність опадів. Вітер рухатиметься південно-східним і східним напрямками зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря уночі буде від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.
У денний час прогріється й очікується від 8 до 13 градусів тепла. Водночас фахівці зауважують, що на південному сході країни, вночі і в західних областях можливі сильні шквали, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях,
– ідеться у повідомленні.
Як зміниться погода у великих містах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +9...+11;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +11...+13;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +9...+11;
- Миколаїв +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +9...+11;
- Кропивницький +10...+12;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +10...+12;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +11...+13;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +11...+13;
- Харків +10...+12;
Прогноз погоди в Україні на 15 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Які прогнози давали раніше?
На вихідних 14 – 15 березня погоду в Україні визначатиме антициклон, тому здебільшого очікуються сухі умови, буде малохмарно. У денний час буде помірно тепло, проте у нічні години можливі незначні заморозки.
Загалом погода наприкінці тижня буде теплою та комфортною, хоча показники дещо знизяться. Водночас синоптики попереджають про сильні пориви вітру, які будуть відчутними у деяких частинах країни.
Зауважимо, що нещодавно у мережі з'явилися новини із заголовками, що найближчими днями "Україну знову засипле снігом". Подібні формулювання є маніпулятивними та не відповідають реальному прогнозу.