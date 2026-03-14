Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода у неділю?

Укргідрометцентр прогнозує відсутність опадів. Вітер рухатиметься південно-східним і східним напрямками зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря уночі буде від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

У денний час прогріється й очікується від 8 до 13 градусів тепла. Водночас фахівці зауважують, що на південному сході країни, вночі і в західних областях можливі сильні шквали, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях,

– ідеться у повідомленні.

Як зміниться погода у великих містах?

Київ +10...+12;

Ужгород +12...+14;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +9...+11;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +11...+13;

Рівне +11...+13;

Житомир +10...+12;

Вінниця +10...+12;

Одеса +9...+11;

Миколаїв +11...+13;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +9...+11;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +10...+12;

Суми +10...+12;

Полтава +10...+12;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +11...+13;

Харків +10...+12;



Прогноз погоди в Україні на 15 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Якщо не знайшли своє місто в переліку, перевірте прогноз тут.

