Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Когда и где снизится температура в Украине, и вернутся ли дожди
Какой будет погода в воскресенье?
Укргидрометцентр прогнозирует отсутствие осадков. Ветер будет двигаться юго-восточным и восточным направлениями со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
В дневное время прогреется и ожидается от 8 до 13 градусов тепла. В то же время специалисты отмечают, что на юго-востоке страны, ночью и в западных областях возможны сильные шквалы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах,
– говорится в сообщении.
Как изменится погода в крупных городах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +9...+11;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +10...+12;
- Винница +10...+12;
- Одесса +9...+11;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +9...+11;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +10...+12;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +11...+13;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +10...+12;
Прогноз погоды в Украине на 15 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Обратите внимание! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь.
Какие прогнозы давали раньше?
На выходных 14 – 15 марта погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому в основном ожидаются сухие условия, будет малооблачно. В дневное время будет умеренно тепло, однако в ночные часы возможны незначительные заморозки.
В целом погода в конце недели будет теплой и комфортной, хотя показатели несколько снизятся. В то же время синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, которые будут ощутимыми в некоторых частях страны.
Заметим, что недавно в сети появились новости с заголовками, что в ближайшие дни "Украину снова засыплет снегом". Подобные формулировки являются манипулятивными и не соответствуют реальному прогнозу.