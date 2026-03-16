Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в Facebook.

Когда может измениться погода?

По словам синоптика, в ближайшие дни температура воздуха будет от 5 до 10 градусов тепла днем и от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза в ночные часы, в частности в Черкасской области. Возможно усиление облачности.

Уже в пятницу, 20 марта, согласно прогнозу специалиста, вернется северный антициклон, который приведет к уменьшению облачности, дневные показатели могут вырасти ориентировочно на 1 – 2 градусов, существенных осадков не будет.

Ссылаясь на данные международных прогностических моделей, Виталий Постригань говорит, что ближайшие выходные 21 – 22 марта будут солнечными, сухими и умеренно теплыми, после чего возможно частичное повышение температур.

На более интенсивную порцию весеннего тепла можно рассчитывать после 23 марта,

– написал он.

Заметим, специалист также отметил, что 20 марта начнется астрономическая весна, когда состоится весеннее равноденствие – момент, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи становится почти одинаковой.

