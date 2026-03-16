Но ночью все еще достаточно холодно – если на Юге и Востоке может быть до +4 градусов ночью, то на большинстве территории Украины будет ноль и даже мороз. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 17 марта?

Ожидаем переменную облачность. На востоке, днем и на юго-востоке страны, Закарпатье и в Карпатах местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду.

Температура ночью от +2 до -3. Днем +5...+10, на западе и юго-западе страны до +13, в северо-восточной части +2...+7.

Какой прогноз погоды на 17 марта в Киеве и Киевской области?

Здесь также будет переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью от +2 до -3, днем +5...+10. В Киеве ночью 0...-2, днем +8...+10.

Погода в областных центрах

Киев +8...+10

Ужгород +11...+13

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +9...+11

Тернополь +10...+12

Черновцы +10...+12

Хмельницкий +10...+12

Луцк +10...+12

Ровно +10...+12

Житомир +9...+11

Винница +9...+11

Одесса +10...+12

Николаев +10...+12

Херсон +8...+10

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +9...+11

Черкассы +7...+9

Чернигов +5...+7

Сумы +4...+6

Полтава +5...+7

Днепр +7...+9

Запорожье +7...+9

Донецк +6...+8

Луганск +6...+8

Харьков +4...+6



Прогноз погоды в Украине на 17 марта / Укргидрометцентр

В Украине будет холоднее