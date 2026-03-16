Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Как изменится температура в Украине, и будет ли похолодание и будет ли похолодание
Какие погодные изменения будут?
По данным синоптиков, 16 марта пройдут без осадков, однако уже 17 марта на востоке, юго-востоке, днем и на крайнем западе местами выпадет небольшой дождь, местами он будет сопровождаться мокрым снегом.
Такие же условия специалисты прогнозируют для Левобережья 18 марта. На остальной территории осадков не предвидят. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза.
В течение дня столбики термометров будут колебаться от 8 до 16 градусов тепла. В то же время 17 марта на востоке и северо-востоке температура воздуха снизится и составит в диапазоне от 4 до 10 градусов тепла.
Подобные снижения специалисты Укргидрометцентра предусматривают по всей территории страны 18 марта, за исключением западных и южных областей. Информации о сильных шквалах или других ухудшениях синоптики не указывают.
Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в новый сервис Погода от 24 Канала.
Какой будет погода в ближайшие дни?
Синоптик Виталий Постригань писал, что в начале новой недели, согласно предварительным прогнозам синоптика, на погоду, в частности в Черкасской области, начнут влиять атмосферные фронты южного циклона.
Заметим, недавно в сети появились новости с заголовками, что в ближайшие дни Украину снова засыплет снегом. Такие формулировки являются манипулятивными и не соответствуют реальному прогнозу погоды.
К слову, ранее сообщали, что метеорологическая весна уже началась в западных, южных и части центральных областей Украины, где среднесуточная температура стабильно превышает 0 градусов.