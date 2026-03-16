Але вночі все ще досить холодно – якщо на Півдні та Сході може бути до +4 градусів уночі, то на більшості території України буде нуль і навіть мороз. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Дивіться також "Буде весело": військові розкрили тактику Росії з потеплінням та спрогнозували наслідки

Якою буде погода в Україні 17 березня?

Очікуємо мінливу хмарність. На сході, вдень і на південному сході країни, Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі від +2 до -3. Вдень +5...+10, на заході та південному заході країни до +13, у північно-східній частині +2...+7.

Який прогноз погоди на 17 березня в Києві та на Київщині?

Тут також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі від +2 до -3, вдень +5…+10. У Києві вночі 0...-2, вдень +8...+10.

Погода в обласних центрах

  • Київ +8...+10
  • Ужгород +11...+13
  • Львів +10...+12
  • Івано-Франківськ +9...+11
  • Тернопіль +10...+12
  • Чернівці +10...+12
  • Хмельницький +10...+12
  • Луцьк +10...+12
  • Рівне +10...+12
  • Житомир +9...+11
  • Вінниця +9...+11
  • Одеса +10...+12
  • Миколаїв +10...+12
  • Херсон +8...+10
  • Сімферополь +8...+10
  • Кропивницький +9...+11
  • Черкаси +7...+9
  • Чернігів +5...+7
  • Суми +4...+6
  • Полтава +5...+7
  • Дніпро +7...+9
  • Запоріжжя +7...+9
  • Донецьк +6...+8
  • Луганськ +6...+8
  • Харків +4...+6

прогноз погоди на 17.03.2026 - карта Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на 17 березня / Укргідрометцентр

В Україні буде холодніше

  • Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що на початку тижня буде холодніше. Це пов'язано зі зниженням атмосферного тиску.

  • В Укргідрометцентрі говорять, що 17 – 18 березня може бути дощ і мокрий сніг. Така погода охопить низку регіонів.