Але вночі все ще досить холодно – якщо на Півдні та Сході може бути до +4 градусів уночі, то на більшості території України буде нуль і навіть мороз. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 17 березня?

Очікуємо мінливу хмарність. На сході, вдень і на південному сході країни, Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі від +2 до -3. Вдень +5...+10, на заході та південному заході країни до +13, у північно-східній частині +2...+7.

Який прогноз погоди на 17 березня в Києві та на Київщині?

Тут також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура по області вночі від +2 до -3, вдень +5…+10. У Києві вночі 0...-2, вдень +8...+10.

Погода в обласних центрах

Київ +8...+10

Ужгород +11...+13

Львів +10...+12

Івано-Франківськ +9...+11

Тернопіль +10...+12

Чернівці +10...+12

Хмельницький +10...+12

Луцьк +10...+12

Рівне +10...+12

Житомир +9...+11

Вінниця +9...+11

Одеса +10...+12

Миколаїв +10...+12

Херсон +8...+10

Сімферополь +8...+10

Кропивницький +9...+11

Черкаси +7...+9

Чернігів +5...+7

Суми +4...+6

Полтава +5...+7

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +7...+9

Донецьк +6...+8

Луганськ +6...+8

Харків +4...+6



Прогноз погоди в Україні на 17 березня / Укргідрометцентр

