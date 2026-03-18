Утім, повернення показників до +17 поки не передбачається. Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі 24 Каналу.
Коли підвищиться температура?
Наталія Птуха пояснила, що ще цього тижня може бути прохолодніше у порівнянні з минулим, але серйозних або відчутних змін очікувати не варто. Водночас таке незначне похолодання надовго не затримається.
За її словами, вже з 21 березня температура повітря знову становитиме від 6 до 12 градусів тепла. Водночас вона зауважила, що поточні показники є нормою та березня та значно ближчими до кліматичної норми.
Представниця Укргідрометцентру пояснила, що у перші тижні березня, коли фіксували високі значення, денні температури фактично перевищували кліматичну норму і середньодобову температуру, яку очікували раніше.
І подекуди по західних областях, зокрема, на Львівщині, Волині, Рівненщині були встановлені температурні рекорди у певні дати. Тому це саме початок березня у нас був досить теплий, а зараз повертаємося до норми,
– уточнила вона.
Які прогнози давали раніше?
До вищезгаданого підвищення нічні температури коливатимуться від 4 градусів тепла до 3 градусів морозу у більшості регіонів. У денний час найтепліше буде у західній та південно-західній частинах України.
Синоптик Віталій Постригань, посилаючись на прогностичні дані, казав, що 21 – 22 березня будуть сонячними, сухими та помірно теплими, після чого, за його словами, можливе незначне потепління.
Ще на початку тижня загалом в Україні очікується збільшення хмарності, зниження температури та можливі незначні опади. У різних регіонах фахівці, зокрема, прогнозують дощі, а також мокрий сніг.