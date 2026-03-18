Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі 24 Каналу.

Дивіться також Як зміниться температура в Україні, і чи буде похолодання

Якою буде погода найближчими днями?

Представниця Укргідрометцентру розповіла, що загалом протягом цього тижня синоптична ситуація налаштовується на незначне похолодання, яке зумовлюватимуть погодні процеси зі сходу та північного сходу.

За її словами, звідти до нас надходитиме більш прохолодне повітря. В атмосфері переважатиме поле високого атмосферного тиску – у більшості областей пануватиме погода без опадів, хоча з більшою хмарністю.

18 березня на Лівобережжі місцями також може бути невеликий дощ, який тільки в нічні години досить локально може поєднуватися з мокрим снігом. Але про якісь небезпеки або, скажімо так, сніговий покрив, не йдеться,

– додала вона.

Нічні температури коливатиметься від 4 градусів тепла до 3 градусів морозу у більшості регіонів. Удень найтепліше буде у західній та південно-західній частинах країни. Там, за даними фахівців пригріє до 13 градусів тепла.

В інших областях синоптики прогнозують від 5 до 10 градусів тепла, проте у північно-східній частині показники становитимуть від 2 до 7 градусів тепла. Також невдовзі дискомфорту може додати північно-східний вітер.

Нічні температури коливатиметься від 4 градусів тепла до 3 градусів морозу у більшості регіонів. Удень найтепліше буде у західній та південно-західній частинах країни. Там, за даними фахівців пригріє до 13 градусів тепла.

В інших областях синоптики прогнозують від 5 до 10 градусів тепла, проте у північно-східній частині показники становитимуть від 2 до 7 градусів тепла. Також невдовзі дискомфорту може додати північно-східний вітер.

"Він (вітер – 24 Канал) не досягатиме якихось небезпечних швидкостей, буде стабільним і рухатиметься з північного сходу, і відповідно нестиме до нас більше прохолоди", – зауважила Наталія Птуха.

Про що повідомляли синоптики раніше?