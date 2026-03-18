Впрочем, возвращения показателей до +17 пока не предвидится. Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии 24 Каналу.

Смотрите также Когда похолодает и как сильно снизится температура в Украине

Когда повысится температура?

Наталья Птуха объяснила, что еще на этой неделе может быть прохладнее по сравнению с прошлым, но серьезных или ощутимых изменений ожидать не стоит. В то же время такое незначительное похолодание надолго не задержится.

По ее словам, уже с 21 марта температура воздуха снова составит от 6 до 12 градусов тепла. В то же время она отметила, что текущие показатели являются нормой и марта и значительно ближе к климатической норме.

Представительница Укргидрометцентра объяснила, что в первые недели марта, когда фиксировали высокие значения, дневные температуры фактически превышали климатическую норму и среднесуточную температуру, которую ожидали ранее.

И кое-где по западным областям, в частности, на Львовщине, Волыни, Ровенской области были установлены температурные рекорды в определенные даты. Поэтому это именно начало марта у нас было достаточно теплое, а сейчас возвращаемся к норме,

– уточнила она.

Какие прогнозы давали раньше?