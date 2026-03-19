Об этом сообщили в ГСЧС.
Смотрите также Местами ночной мороз и дождь с мокрым снегом: прогноз погоды на 19 марта
Что известно о снеге на Закарпатье?
По состоянию на утро 19 марта на горе Поп Иван облачно, продолжается снегопад и видимость значительно ограничена.
По данным ГСЧС, юго-восточный ветер на вершине достигает 12 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до -8 градусов.
Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в высокогорье из-за сложных погодных условий и повышенной опасности.
Что известно о погоде в Украине в ближайшее время?
В Украине в ближайшее время не ожидается интенсивных снегопадов и формирования снежного покрова, сообщила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Лишь 20 – 21 марта в отдельных регионах, в частности на Закарпатье и Прикарпатье, возможны незначительные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Тогда как в других областях сохранится плюсовая температура без существенных осадков.
На этой неделе в Украине будет сохраняться незначительное похолодание, однако уже с 21 марта температура начнет постепенно повышаться до +6...+12°C.
Такие показатели соответствуют климатической норме после аномально теплого начала марта, когда в отдельных регионах фиксировали температурные рекорды.