Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 19 березня?

Синоптики повідомили, що у четвер в Україні очікується хмарна погода. В усіх регіонах, окрім півдня та крайнього заходу, йтиме дощ. Вночі він буде із мокрим снігом.

Крім того, подекуди на північному сході та в більшості центральних областей країни прогнозують туман. Він може накрити регіони вночі та зранку.

Вітер, за даними синоптиків, буде північно-східний або східний. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від +3 до -2 градусів, а вдень прогріється від +3 до +8 градусів. На південному сході прогнозують вночі +1 – +6 градусів, а вдень +8 – +13 градусів.

До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.

Якою буде температура у містах?

Київ +5...+7;

Ужгород +10...+12;

Львів +5...+7;

Івано-Франківськ +5...+7;

Тернопіль +5...+7;

Чернівці +5...+7;

Хмельницький +5...+7;

Луцьк +8...+10;

Рівне +7...+9;

Житомир +6...+8;

Вінниця +5...+7;

Одеса +9...+11;

Миколаїв +9...+11;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +10...+12;

Кропивницький +6...+8;

Черкаси +6...+8;

Чернігів +5...+7;

Суми +4...+6;

Полтава +5...+7;

Дніпро +5...+7;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +10...+12;

Луганськ +9...+11;

Харків +8...+10.

Прогноз погоди на 19 березня 2026 року / Фото Укргідрометцентру

