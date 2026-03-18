Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Дивіться також Синоптикиня розповіла, де будуть максимальні +13 градусів, а кому чекати дощ з мокрим снігом
Якою буде погода 19 березня?
Синоптики повідомили, що у четвер в Україні очікується хмарна погода. В усіх регіонах, окрім півдня та крайнього заходу, йтиме дощ. Вночі він буде із мокрим снігом.
Крім того, подекуди на північному сході та в більшості центральних областей країни прогнозують туман. Він може накрити регіони вночі та зранку.
Вітер, за даними синоптиків, буде північно-східний або східний. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від +3 до -2 градусів, а вдень прогріється від +3 до +8 градусів. На південному сході прогнозують вночі +1 – +6 градусів, а вдень +8 – +13 градусів.
Якою буде температура у містах?
- Київ +5...+7;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +5...+7;
- Івано-Франківськ +5...+7;
- Тернопіль +5...+7;
- Чернівці +5...+7;
- Хмельницький +5...+7;
- Луцьк +8...+10;
- Рівне +7...+9;
- Житомир +6...+8;
- Вінниця +5...+7;
- Одеса +9...+11;
- Миколаїв +9...+11;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +10...+12;
- Кропивницький +6...+8;
- Черкаси +6...+8;
- Чернігів +5...+7;
- Суми +4...+6;
- Полтава +5...+7;
- Дніпро +5...+7;
- Запоріжжя +11...+13;
- Донецьк +10...+12;
- Луганськ +9...+11;
- Харків +8...+10.
Прогноз погоди на 19 березня 2026 року / Фото Укргідрометцентру
Яку погоду очікувати найближчим часом?
Представниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, що цього тижня в Україні буде незначне похолодання. Така синоптична ситуація складається через погодні процеси зі сходу та північного сходу.
Начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань повідомив, що вже 21 та 22 березня очікуються сухі, сонячні дні. Опісля повітря може почати прогріватись.