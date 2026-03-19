Видео с непогодой в горнолыжном курорте распространили местные телеграм-каналы.
Как выглядел заснеженный Буковель в марте?
Пользователи в сети делились видео, как Буковель превратился в заснеженную сказку. Погода в курорте совершенно не напоминала март, а скорее январскую или февральскую.
В то же время такая погода очень хороша для любителей катания на лыжах. Поэтому люди, которые приехали на курорт отдохнуть и позаниматься спортом, не упускают возможности, садятся на подъемники и едут спускаться с гор.
Также оказались под снегом и деревья в Буковеле.
В целом по Украине в четверг, 19 марта, наблюдают резкое похолодание с тенденцией к снижению температуры.
Как долго будут в Украине похолодание и местами снег?
Утром 19 марта на горе Поп Иван воцарилась зима с непростыми погодными условиями. Горы покрылись снегом, а температура упала до -8 градусов.
Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха отметила в комментарии 24 Канала, что синоптики не прогнозируют серьезного снега в Украине в ближайшее время. Несмотря на это, возможны незначительные дожди с мокрым снегом в некоторых регионах.
Птуха также отметила, что уже с 21 марта температура воздуха снова составит от 6 до 12 градусов тепла. По словам синоптика, в начале марта на западе Украины были установлены температурные рекорды, но теперь показатели возвращаются к климатической норме.