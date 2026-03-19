Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 20 березня?

За даними синоптиків, в Україні очікується зниження атмосферного тиску та вплив циклону з Чорного моря. Попри це, у більшості областей істотних опадів не прогнозують.

Лише в Карпатах, а також у східних, Полтавській і Дніпропетровській областях вночі місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом. Вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Синоптики зазначають, що на висотах утримається холодна повітряна маса. Через це вночі температура коливатиметься від +3 до -2 градусів, а вдень становитиме – +6 – +11 градусів.

Трохи тепліше буде на Закарпатті – до +14 градусів. У південних і південно-східних регіонах вночі прогнозують +1 – +6 градусів, а вдень повітря прогріється до +9 – +14 градусів.

У Києві у п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Температура вночі становитиме близько 0 градусів, а вдень – +9 – +11 градусів.

Яку температуру прогнозують по обласних центрах?

  • Київ +9...+11;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львів +8...+10;
  • Івано-Франківськ +8...+10;
  • Тернопіль +8...+10;
  • Чернівці +8...+10;
  • Хмельницький +8...+10;
  • Луцьк +8...+10;
  • Рівне +8...+10;
  • Житомир +8...+10;
  • Вінниця +8...+10;
  • Одеса +10...+12;
  • Миколаїв +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Сімферополь +11...+13;
  • Кропивницький +8...+10;
  • Черкаси +8...+10;
  • Чернігів +6...+8;
  • Суми +6...+8;
  • Полтава +7...+9;
  • Дніпро +8...+10;
  • Запоріжжя +11...+13;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +10...+12;
  • Харків +8...+10.

Погода в Україні 20 березня
Прогноз погоди в Україні на 20 березня / Карта Укргідрометцентру

Чи буде в Україні сніг найближчими днями?

  • Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха зазначила у коментарі 24 Каналу, що синоптики не прогнозують серйозного снігу в Україні найближчим часом. Попри це, можливі незначні дощі з мокрим снігом у деяких регіонах.

  • Птуха також наголосила, що вже з 21 березня температура повітря знову становитиме від 6 до 12 градусів тепла. За словами синоптикині, на початку березня на заході України були встановлені температурні рекорди, але тепер показники повертаються до кліматичної норми.

  • Наталія Птуха також зауважила, що літо 2026 року в Україні може бути теплішим за кліматичну норму. Водночас аномальної спеки синоптики не прогнозують.