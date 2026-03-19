Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 20 березня?

За даними синоптиків, в Україні очікується зниження атмосферного тиску та вплив циклону з Чорного моря. Попри це, у більшості областей істотних опадів не прогнозують.

Лише в Карпатах, а також у східних, Полтавській і Дніпропетровській областях вночі місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом. Вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Синоптики зазначають, що на висотах утримається холодна повітряна маса. Через це вночі температура коливатиметься від +3 до -2 градусів, а вдень становитиме – +6 – +11 градусів.

Трохи тепліше буде на Закарпатті – до +14 градусів. У південних і південно-східних регіонах вночі прогнозують +1 – +6 градусів, а вдень повітря прогріється до +9 – +14 градусів.

У Києві у п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Температура вночі становитиме близько 0 градусів, а вдень – +9 – +11 градусів.

Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнайся більше про те, якою буде погода завтра, аби планувати день. Переходь у новий сервіс Погода від 24 Каналу.

Яку температуру прогнозують по обласних центрах?

Київ +9...+11;

Ужгород +10...+12;

Львів +8...+10;

Івано-Франківськ +8...+10;

Тернопіль +8...+10;

Чернівці +8...+10;

Хмельницький +8...+10;

Луцьк +8...+10;

Рівне +8...+10;

Житомир +8...+10;

Вінниця +8...+10;

Одеса +10...+12;

Миколаїв +11...+13;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +8...+10;

Черкаси +8...+10;

Чернігів +6...+8;

Суми +6...+8;

Полтава +7...+9;

Дніпро +8...+10;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +10...+12;

Харків +8...+10.



Прогноз погоди в Україні на 20 березня / Карта Укргідрометцентру

