Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 20 марта?

По данным синоптиков, в Украине ожидается снижение атмосферного давления и влияние циклона с Черного моря. Несмотря на это, в большинстве областей существенных осадков не прогнозируют.

Только в Карпатах, а также в восточных, Полтавской и Днепропетровской областях ночью местами возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что на высотах удержится холодная воздушная масса. Поэтому ночью температура будет колебаться от +3 до -2 градусов, а днем составит – +6 – +11 градусов.

Немного теплее будет на Закарпатье – до +14 градусов. В южных и юго-восточных регионах ночью прогнозируют +1 – +6 градусов, а днем воздух прогреется до +9 – +14 градусов.

В Киеве в пятницу будет облачно с прояснениями. Температура ночью составит около 0 градусов, а днем – +9 – +11 градусов.

Актуально!

Какую температуру прогнозируют по областным центрам?

Киев +9...+11;

Ужгород +10...+12;

Львов +8...+10;

Ивано-Франковск +8...+10;

Тернополь +8...+10;

Черновцы +8...+10;

Хмельницкий +8...+10;

Луцк +8...+10;

Ровно +8...+10;

Житомир +8...+10;

Винница +8...+10;

Одесса +10...+12;

Николаев +11...+13;

Херсон +11...+13;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +8...+10;

Черкассы +8...+10;

Чернигов +6...+8;

Сумы +6...+8;

Полтава +7...+9;

Днепр +8...+10;

Запорожье +11...+13;

Донецк +11...+13;

Луганск +10...+12;

Харьков +8...+10.



Прогноз погоды в Украине на 20 марта / Карта Укргидрометцентра

