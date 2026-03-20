В то же время в эти дни преимущественно будет облачно с прояснениями. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Смотрите также В Карпатах выпал снег и ударил мороз посреди марта: какую погоду ждать дальше

Как изменится погода на выходных?

Суббота, 21 марта

В западных областях местами возможен слабый туман и дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градусов, днем будет +7...+12 градусов, в Карпатах снизится до 0...+5 градусов.

В северных областях погода будет без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -1...+4 градусов, в течение дня столбики термометров будут показывать в диапазоне +4...+9 градусов.

В центральных областях осадков в течение этих суток не предвидится. Там температура воздуха будет несколько выше и составит +1...+6 градусов в ночное время, в дневные часы она будет в пределах +7...+12 градусов.

В южных областях и в Крыму также пройдет без осадков, но возможен порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, в дневные часы будет повышение до +8...+13 градусов.

В восточных областях также сохранится погода без осадков, но также возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет в пределах +1...+6 градусов, днем она составит +6...+11 градусов.

Воскресенье, 22 марта

В западных регионах осадков не будет, только в Карпатах возможен незначительный мокрый снег. В ночные часы температура воздуха снизится до -3...+2 градусов, днем будет +7...+12 градусов, в Карпатах без изменений – 0...+5 градусов.

В северных регионах также еще задержится сухая погода. Температурные показатели в ночное время будет колебаться в пределах -3...+2 градусов, в течение дня значительного повышения не будет, прогнозируют +4...+9 градусов.

В центральных регионах тоже прогнозируют погоду без осадков. В ночные часы температура воздуха составит в диапазоне -1...+4 градусов, в течение дневного времени воздух прогреется до +7...+12 градусов.

В южных регионах и в Крыму местами ожидаются осадки в виде незначительного дождя. Температура воздуха в течение ночи будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, днем она составит +7...+12 градусов.

В восточных областях погода также не претерпит ощутимых изменений, осадков в этой части не прогнозируют. В ночные часы температура воздуха будет в диапазоне -1...+4 градусов, в дневное время будет повышение до +7...+12 градусов.

Какие погодные изменения прогнозировали ранее?