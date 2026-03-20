Соответствующую информацию в комментарии для 24 Канала сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Будет ли сильное потепление?
Отвечая на вопрос о том, возможны ли в ближайшее время в Украине повышение до 20 градусов тепла, Наталья Птуха отметила, что таких ощутимых температурных изменений синоптики пока не предвидят.
Определенные повышения до подобных температур, которые у нас были, например, на прошлой неделе, в целом возможны. Но, опять же, это надо уже уточнять с приближением к конкретным датам,
– объяснила она.
Также, по ее словам, значительных изменений погоды пока не ожидают, в конце этой недели и в начале следующей в целом погоду продолжит формировать повышенного атмосферного давления, из-за чего осадков станет меньше.
"Будет меньше осадков, скажем так, и, соответственно, текущий температурный режим также сильных изменений не претерпит. Возможно, немного повысится на несколько градусов по сравнению с тем, что есть на этой неделе", – уточнила она.
Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода завтра, чтобы планировать день. Переходи в новый сервис Погода от 24 Канала.
О чем свидетельствуют текущие прогнозы?
Наталья Птуха также сообщала, что еще в течение текущей недели ночные морозы сохранятся в Украине, ситуация прежде всего будет зависеть от облачности. В то же время есть положительная тенденция на их прекращение позже.
Более того, по данным синоптиков, серьезного снега в марте, по крайней мере в ближайшую неделю, в те даты, которые сейчас можно охватить, в Украине не будет. Поэтому образование снежного покрова пока тоже не предвидят.
К слову, лето 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы, однако об аномальной жаре говорить рано. Возможные температурные колебания связывают с глобальными климатическими процессами.