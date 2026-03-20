Відповідну інформацію у коментарі для 24 Каналу повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи буде сильне потепління?

Відповідаючи на запитання про те, чи можливі найближчим часом в Україні підвищення до 20 градусів тепла, Наталія Птуха зазначила, що таких відчутних температурних змін синоптики поки що не передбачають.

Певні підвищення до подібних температур, які у нас були, наприклад, на минулому тижні, загалом можливі. Але, знову ж таки, це треба вже уточнювати з наближенням до конкретних дат,

– пояснила вона.

Також, за її словами, значних змін погоди наразі не очікують, наприкінці цього тижня та на початку наступного загалом погоду продовжить формувати підвищеного атмосферного тиску, через що опадів поменшає.

"Буде менше опадів, скажімо так, і, відповідно, поточний температурний режим також сильних змін не зазнає. Можливо, трішки підвищиться на кілька градусів у порівнянні з тим, що є цього тижня", – уточнила вона.

Про що свідчать поточні прогнози?