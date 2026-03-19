Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для 24 Каналу.

Дивіться також Без опадів у більшості регіонів, але з нічними заморозками: погода в Україні на 20 березня

Чи припиняться морози в Україні?

Наталія Птуха повідомила, що прослідковується певна тенденція стосовно припинення нічних морозів, проте ще впродовж цього тижня подібні умови утримаються в Україні,. Такі зміни напряму залежать від хмарності.

Якщо є хмарність, то нічних морозів не буде, адже хмари як ковдри, і ось те тепло, яке було накопичене впродовж дня, воно частково залишається в приземному шарі повітря. Хмари ніби його утримують, через що можливі плюсові значення температури,

– пояснила вона.

За її словами, попри незначні опади на Лівобережжі та південному сходу, проте здебільшого там температури повітря вище 0 як у денні, так і у нічні години, лише подекуди можливі зниження близько 0 градусів.

"Але в тих областях, де будуть вночі прояснення, то, звичайно, температура може бути дещо нижчою, тому що йде вихолодження, коли немає хмар, через що можливі мінуси", – додала представниця Укргідрометцентру.

Чому змінилася погода?

Протягом минулого тижня майже по всій Україні у нічний час переважали незначні морози через прояснення, проте в денні години сонце прогрівало приземний шар повітря, тому були контрастні амплітуди температур.

"Хмарність це основна відмінність від попереднього тижня, бо вона не буде давати змоги сонцю сильно пригрівати в денні години, але натомість нічна температура майже не зміниться у порівнянні з минулим тижнем", – зазначила вона.

