Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в Facebook.
Когда может увеличиться количество осадков?
По словам специалиста, вместо уже привычного для нас в марте солнечного и теплого характера погоды в последние дни в Украину поступил холодный неустойчивый воздух, и вскоре количество осадков может увеличиться.
Виталий Постригань сообщил, что по данным ряда прогностических моделей, с 24 марта ожидается активизация южных циклонов, которые могут обусловить поступление осадков в различных фазах, в том числе и мокрый снег.
А мы помним, что март в наших широтах такой и нынешние синпроцессы (синоптические процессы – 24 Канал) тому способствуют,
– написал он.
К слову, также отметим, что к этому моменту, по данным Укргидрометцентра в южной части Украины могут выпасть незначительные дожди. Более того, также возможны осадки в виде мокрого снега на территории Карпат.
Как изменится погода в ближайшие дни?
Общий характер синоптических условий до конца марта ожидается в пределах средней многолетней нормы. В то же время установление температурных рекордов или возвращение опасных явлений маловероятно.
Еще в эти выходные в Украине будет преобладать сухая погода под влиянием малоподвижного антициклона. Температурные показатели в основном будут оставаться выше 0 градусов, ночью местами возможны слабые заморозки.
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечала, что температурные показатели в Украине в конце текущей недели могут несколько измениться в сторону повышения. Несмотря на это, сильных изменений ожидать не стоит.