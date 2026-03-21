Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду ожидать 22 марта?

Синоптики сообщили, что в воскресенье в Украине будет переменная облачность. Несильный дождь ночью прогнозируют лишь кое-где в южных регионах. В Карпатах местами может идти небольшой мокрый снег в ночные часы, однако днем осадки завершатся.

Температура ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов. На юге воздух прогреется от +1 до +6 градусов. Днем по областям будет теплее – от +8 до +13 градусов. В то же время в Карпатах прогнозируют от -3 до +2 градусов.

По данным синоптиков, ветер будет северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Днем в Крыму и Приазовье возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет температура в крупных городах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +9...+11;
  • Тернополь +9...+11;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +9...+11;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +9...+11;
  • Одесса +8...+10;
  • Николаев +9...+11;
  • Херсон +9...+11;
  • Симферополь +8...+10;
  • Кропивницкий +10...+12;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +9...+11;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +8...+10;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +10...+12.

Прогноз погоды в Украине на 22 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ждать в ближайшее время?

  • Как рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии 24 Канала, в ближайшее время в Украине не ожидается серьезный снег. В то же время местами возможны небольшие дожди с мокрым снегом.

  • По данным синоптиков, до конца марта погода в Украине будет в пределах средней нормы. Не прогнозируют рекордных температур или опасных явлений.

  • С 23 марта станет теплее, но потом возможно незначительное похолодание.