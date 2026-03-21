Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду ожидать 22 марта?

Синоптики сообщили, что в воскресенье в Украине будет переменная облачность. Несильный дождь ночью прогнозируют лишь кое-где в южных регионах. В Карпатах местами может идти небольшой мокрый снег в ночные часы, однако днем осадки завершатся.

Температура ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов. На юге воздух прогреется от +1 до +6 градусов. Днем по областям будет теплее – от +8 до +13 градусов. В то же время в Карпатах прогнозируют от -3 до +2 градусов.

По данным синоптиков, ветер будет северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Днем в Крыму и Приазовье возможны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет температура в крупных городах?

Киев +10...+12;

Ужгород +11...+13;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +9...+11;

Луцк +10...+12;

Ровно +10...+12;

Житомир +10...+12;

Винница +9...+11;

Одесса +8...+10;

Николаев +9...+11;

Херсон +9...+11;

Симферополь +8...+10;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +9...+11;

Полтава +10...+12;

Днепр +10...+12;

Запорожье +8...+10;

Донецк +11...+13;

Луганск +11...+13;

Харьков +10...+12.

Прогноз погоды в Украине на 22 марта 2026 года / Карта Укргидрометцентра

