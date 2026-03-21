Відповідну інформацію повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для "Телеграфу".

З якою погодою закінчиться березень?

За словами синоптика, опади здебільшого будуть у вигляді дощу, проте лише у Карпатах подекуди може спостерігатися мокрий сніг. Водночас фахівець запевнив, що для березня таке явище є цілком нормальним.

Ігор Кібальчич повідомив, що у середньому температура повітря очікується на 2 – 4 градуси вище за норму, але в західних та південно-західних областях в останні дні цього місяця можливе незначне похолодання.

Він зазначив, що вже з 23 березня у більшості областей України відбудеться підвищення до +9…+15 градусів у денні години, подекуди у південних регіонах та на Закарпатті може бути до +16…+17 градусів.

Утім, уночі показники не зміняться. А вже з 27 березня, за словами синоптика, може бути незначне похолодання через проходження холодного атмосферного фронту та надходження прохолодної повітряної маси.

Згідно з прогнозом, температура повітря уночі знизиться і буде -3…+2 градусів, у денні години вона коливатиметься в межах +4…+9 градусів, на 2 – 4 градуси тепліше буде у центральних та південно-східних областях.

Загалом сильних опадів впродовж третьої декади березня очікувати не варто, вони залишатимуться в межах норми. Попри це, за його словами, подекуди можливі незначні дощі, місцями вони можуть бути помірними.

Корисно! Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті в сервісі Погода від 24 Каналу.

