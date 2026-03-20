Загалом, у більшості областей буде хмарно з проясненнями. Про таке повідомляє Укргідрометцентр.
Що прогнозують на 21 березня?
Як зазначають синоптики, опади можливі лише в західних областях уночі. Водночас невеликий дощ очікується і на Півдні України вдень.
Вітер буде північно-східним і сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі опуститься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. При цьому у південних регіонах прогнозують 1 – 6 градусів тепла.
Вдень в Україні прогнозують від 8 до 13 градусів тепла. А от у Карпатах можливий невеликий мокрий сніг. Там температура вночі й удень буде триматися в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Яка температура буде по обласних центрах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +10...+12;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +10...+12;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +11...+13;
- Миколаїв +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +10...+12;
- Кропивницький +8...+10;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +10...+12;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +11...+13;
- Донецьк +10...+12;
- Луганськ +10...+12;
- Харків +10...+12.
Прогноз погоди на 21 березня / Зображення Укгідрометцентру
Якими будуть цьогорічні весна й літо?
Представниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха повідомила в коментарі 24 Каналу, що найближчим часом в Україні не очікується сильних снігопадів. При цьому не передбачається значного потепління до +20 градусів.
Водночас літо 2026 року, ймовірно, буде теплішим за середні показники, але надмірної спеки синоптики наразі не передбачають.