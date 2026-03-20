Загалом, у більшості областей буде хмарно з проясненнями. Про таке повідомляє Укргідрометцентр.

Актуально Чи буде підвищення до +20 градусів після похолодання: що кажуть синоптики

Що прогнозують на 21 березня?

Як зазначають синоптики, опади можливі лише в західних областях уночі. Водночас невеликий дощ очікується і на Півдні України вдень.

Вітер буде північно-східним і сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі опуститься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. При цьому у південних регіонах прогнозують 1 – 6 градусів тепла.

Вдень в Україні прогнозують від 8 до 13 градусів тепла. А от у Карпатах можливий невеликий мокрий сніг. Там температура вночі й удень буде триматися в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Яка температура буде по обласних центрах?

Київ +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +10...+12;

Рівне +10...+12;

Житомир +10...+12;

Вінниця +10...+12;

Одеса +11...+13;

Миколаїв +11...+13;

Херсон +11...+13;

Сімферополь +10...+12;

Кропивницький +8...+10;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +10...+12;

Суми +10...+12;

Полтава +10...+12;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +11...+13;

Донецьк +10...+12;

Луганськ +10...+12;

Харків +10...+12.



Прогноз погоди на 21 березня / Зображення Укгідрометцентру

Якими будуть цьогорічні весна й літо?