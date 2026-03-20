В общем, в большинстве областей будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Что прогнозируют на 21 марта?

Как отмечают синоптики, осадки возможны только в западных областях ночью. В то же время небольшой дождь ожидается и на Юге Украины днем.

Ветер будет северо-восточным и будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью опустится от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. При этом в южных регионах прогнозируют 1 – 6 градусов тепла.

Днем в Украине прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла. А вот в Карпатах возможен небольшой мокрый снег. Там температура ночью и днем будет держаться в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Какая температура будет по областным центрам?

Киев +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +10...+12;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +11...+13;

Николаев +11...+13;

Херсон +11...+13;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +8...+10;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +10...+12;

Полтава +10...+12;

Днепр +10...+12;

Запорожье +11...+13;

Донецк +10...+12;

Луганск +10...+12;

Харьков +10...+12.



Прогноз погоды на 21 марта / Изображение Укргидрометцентра

