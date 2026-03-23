Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog. Утім, наразі неможливо сказати, чи залишаться такі умови без знижень й надалі.

Коли закінчаться морози в Україні?

За даними синоптика, вже з 24 березня температура повітря у нічні години становитиме від 1 до 6 градусів тепла, у денні години можливі коливання від 9 до 15 градусів тепла. З 26 березня знову очікується часткове підвищення.

У четвер та п'ятницю, згідно з оприлюдненою інформацією, протягом ночей варто очікувати від 3 до 8 градусів тепла, у денний час синоптик прогнозує від 12 до 17 градусів тепла, дещо прохолодніше буде на крайньому заході.

Там у четвер у денний час температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів тепла, а у п'ятницю впродовж доби буде ще прохолодніше – стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 2 до 7 градусів тепла.

Протягом вихідних 28 – 29 березня показники загалом дещо знизяться. Температура повітря вночі може коливатися від 1 до 8 градусів тепла, залежно від доби та регіону. У суботу вдень буде від 10 до 15 градусів тепла.

На крайньому заході, згідно з прогнозом, очікується від 5 до 10 градусів тепла. У неділю у денний час температура повітря становитиме від 2 до 7 градусів у західній частині та від 9 до 14 градусів тепла на Лівобережжі й в Криму.

