Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog. Утім, наразі неможливо сказати, чи залишаться такі умови без знижень й надалі.
Коли закінчаться морози в Україні?
За даними синоптика, вже з 24 березня температура повітря у нічні години становитиме від 1 до 6 градусів тепла, у денні години можливі коливання від 9 до 15 градусів тепла. З 26 березня знову очікується часткове підвищення.
У четвер та п'ятницю, згідно з оприлюдненою інформацією, протягом ночей варто очікувати від 3 до 8 градусів тепла, у денний час синоптик прогнозує від 12 до 17 градусів тепла, дещо прохолодніше буде на крайньому заході.
Там у четвер у денний час температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів тепла, а у п'ятницю впродовж доби буде ще прохолодніше – стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 2 до 7 градусів тепла.
Протягом вихідних 28 – 29 березня показники загалом дещо знизяться. Температура повітря вночі може коливатися від 1 до 8 градусів тепла, залежно від доби та регіону. У суботу вдень буде від 10 до 15 градусів тепла.
На крайньому заході, згідно з прогнозом, очікується від 5 до 10 градусів тепла. У неділю у денний час температура повітря становитиме від 2 до 7 градусів у західній частині та від 9 до 14 градусів тепла на Лівобережжі й в Криму.
Якою буде погода цього тижня?
Тиждень розпочнеться з малохмарної погоди без істотних опадів під впливом антициклону. Але уже з середини тижня атмосферні процеси зміняться – опадів побільшає, а температурний режим стане нестійким.
Водночас попереджали, що, за даними низки прогностичних моделей, з 24 березня очікується активізація південних циклонів, які можуть зумовити надходження опадів у різних фазах, зокрема й мокрий сніг.
Але загалом сильних опадів впродовж третьої декади березня очікувати не варто, вони залишатимуться в межах норми. Попри це в Україні ще подекуди можливі незначні дощі, місцями вони можуть бути помірними.