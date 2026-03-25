Таку інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для NV.

Де дощитиме в Україні?

Представниця Укргідрометцентру розповіла, що протягом другої декади березня синоптики зафіксували на території України значний дефіцит опадів. Утім, винятками стали північно-східні області, проте лише частково.

В окремих районах Сумської та Харківської областей випало 6 – 13 міліметрів опадів. Хоч ситуація значно не зміниться, проте атмосферні фронти з Чорного моря можуть принести незначний дощ у південно-східну частину.

За її словами, 27 березня у Карпатах і на Закарпатті очікується невеликий дощ, також 28 березня можливі дощі та хмарність у південно-західній частині країни через наслідки впливу циклону, який сформувався над Балканами.

Наталія Птуха попередила, що в останні дні березня і на початку квітня погода може погіршитися – очікується не лише незначне похолодання, але й можливе збільшення хмарності та, ймовірно, опади у вигляді дощу.

