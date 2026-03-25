Таку інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для NV.
Де дощитиме в Україні?
Представниця Укргідрометцентру розповіла, що протягом другої декади березня синоптики зафіксували на території України значний дефіцит опадів. Утім, винятками стали північно-східні області, проте лише частково.
В окремих районах Сумської та Харківської областей випало 6 – 13 міліметрів опадів. Хоч ситуація значно не зміниться, проте атмосферні фронти з Чорного моря можуть принести незначний дощ у південно-східну частину.
За її словами, 27 березня у Карпатах і на Закарпатті очікується невеликий дощ, також 28 березня можливі дощі та хмарність у південно-західній частині країни через наслідки впливу циклону, який сформувався над Балканами.
Наталія Птуха попередила, що в останні дні березня і на початку квітня погода може погіршитися – очікується не лише незначне похолодання, але й можливе збільшення хмарності та, ймовірно, опади у вигляді дощу.
Якою буде погода найближчим часом?
Початок поточного тижня мине під впливом антициклону, очікується здебільшого ясна погода без відчутних опадів, але ближче до середини тижня активізуються атмосферні процеси, можливе повернення опадів.
Загальний характер погоди до кінця березня буде в межах середньої норми, без температурних рекордів або небезпечних явищ. Наразі фіксують підвищення, але з 27 березня можливе незначне похолодання.
До слова, опадів у вигляді помірного снігу в Україні принаймні найближчим часом не передбачають. Як вже зазначали, лише подекуди можливі незначні дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом.