Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Смотрите также Привычное тепло временно отступит: когда ощутимо похолодает в Украине

Какой будет погода 28 марта?

На небе в этот день будет облачно с прояснениями.

На большинстве территории осадков не прогнозируется, только в юго-западной части, на Львовщине и Волыни утром и днем будет небольшой дождь.

Обратите внимание! На востоке и юго-востоке страны ночью и утром будет туман.

Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а в Карпатах днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью термометры будут показывать +2 – +7, а днем +13 – +18. Прохладнее день будет в Карпатах, где ожидается +4 – +9.

Какие температуры будут в крупных городах?

Киев +15...+17;

Ужгород +15...+17;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +15...+17;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +15...+17;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +15...+17;

Ровно +15...+17;

Житомир +15...+17;

Винница +15...+17;

Одесса +16...+18;

Николаев +16...+18;

Херсон +16...+18;;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +13...+15;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +15...+17;

Сумы +13...+15;

Полтава +13...+15;

Днепр +15...+17;

Запорожье +16...+18;

Донецк +15...+17;

Луганск +16...+18;

Харьков +13...+15.

Прогноз погоды на 28 марта / Карта Укргидрометцентра

Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь.

