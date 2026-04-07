Синоптики попереджають про погіршення ситуації на дорогах та закликають водіїв бути максимально обережними. Відео з негодою масово публікують місцеві телеграм-канали.
У яких регіонах випав сніг?
7 квітня в Україні різко змінилася погода – частину регіонів накрив снігопад, тоді як інші потерпають від сильного вітру та дощів. Зокрема, сніг уже фіксують у північних і західних областях.
Йдеться про Житомирську та Хмельницьку області, де опади у вигляді снігу вже активно вкривають дороги та населені пункти. У мережі публікують відео, на яких видно, як весняні пейзажі швидко змінюються на зимові.
Водночас у більшості інших регіонів України спостерігається суттєве погіршення погодних умов. Там панують сильні пориви вітру, дощі та зниження температури повітря.
Синоптики попереджають, що така нестабільна погода може зберігатися й надалі, а в окремих областях можливе подальше ускладнення метеорологічної ситуації. Особливу увагу фахівці звертають на ситуацію на дорогах. Через опади та різке похолодання погіршується видимість, а вже ближче до вечора існує висока ймовірність утворення ожеледиці.
Водіїв закликають бути максимально обережними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а за можливості – утриматися від поїздок на далекі відстані.
Як зміниться погода найближчим часом?
В Україні очікуються невеликі дощі, а на північному сході місцями можливі грози. Також через підвищену вологість повітря в окремих регіонах спостерігатимуться тумани.
Водночас, як розповідає синоптик Сергій Семиліт, уже найближчими днями погодна ситуація почне стабілізуватися. Спершу у західних областях, а згодом і по всій країні, переважатиме суха погода без опадів. Це пов’язано з приходом антициклону з південного заходу, який принесе більше сонячних прояснень.
Температурні показники залишатимуться відносно стабільними. Вдень повітря прогріватиметься до +13…+18 градусів, а вночі температура коливатиметься в межах +1…+10 градусів залежно від регіону. Найпрохолодніше буде на заході країни через меншу хмарність.
Разом з тим синоптик попереджає про пориви північно-західного вітру, які місцями можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду. Тож, попри загальну стабілізацію, погодні умови залишатимуться доволі мінливими та подекуди некомфортними.
Які області нещодавно засипав град?
У Києві 7 квітня різко погіршилася погода – в окремих районах міста зафіксували град і сильні пориви вітру. Негода прийшла до столиці після потужних штормів у західних областях України.
Така погода є продовженням загального погіршення по країні. Раніше сильна негода накрила Волинь, Рівненську та Львівську області. Там випав інтенсивний град, вирували шквали, а також були зафіксовані пошкодження будівель і знеструмлення населених пунктів.
Зокрема, у Рівненській області буревій пошкодив покрівлю ліцею, що свідчить про силу стихії. Синоптики зазначають, що "тепла весна взяла паузу", а погодні умови найближчими днями залишатимуться нестабільними.