Там випав град та налетів сильний вітер. Негода вирує й в інших регіонах. 24 Канал зібрав відповідні кадри.
Що відомо про негоду?
Сильний град вдень 6 квітня засипав Луцьк та область, зокрема міста Володимир та Нововолинськ.
Регіон також попередили про грозу. Небезпека збережеться до кінця доби 6 квітня. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
У сусідній Рівненській області теж були град, сильний вітер та дощ.
Голова ОВА Віталій Коваль повідомив, що буревій пошкодив покрівлю ліцею у Володимирецькій громаді. Орієнтовна площа пошкодження – 50 – 60 квадратних метрів.
Наслідки негоди на Рівненщині
Також є повалені дерева та електроопора.
Станом на 14:00 без світла були 46 населених пунктів у Вараському та Дубенському районах.
На щастя, ніхто не постраждав.
Сильний вітер накрив й Львівщину. По області повідомляють про повалені дерева, які перекрили дороги.
Нагадаємо, що у Львівській області 6 квітня оголошено жовтий рівень небезпеки.
Наслідки негоди на Львівщині
Через несприятливі погодні умови наразі без світла залишаються 94 населені пункти: 26 знеструмлені повністю, 68 – частково.
Українців просять бути обережними. 6 квітня погода суттєво зіпсується і в інших регіонах. У Києві через шквали уже довелося приспустити головний прапор країни.
У квітні по Україні прогнозують максимум до +20. Синоптик Іван Семиліт розповів, що загалом цей місяць характеризується швидким збільшенням тепла та поверненням гроз.
На Великодні свята в Україні можливі опади та нічні заморозки до -3. Дещо теплішою ніч буде у південних регіонах – +1 – +6.