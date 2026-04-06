Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у нещодавньому інтерв'ю для 24 Каналу.

Чи буде різке потепління в квітні?

Представник Укргідрометцентру пояснив, що загалом квітень здебільшого є різнобарвним місяцем, тож йому притаманне швидке збільшення тепла. Водночас у цей період в Україні зазвичай починають повертатися грози.

За його словами, згідно з кліматичною характеристикою квітня, абсолютні максимуми температур у цей період становлять у діапазоні 25 – 30 градусів тепла, що означає, що загалом різкі підвищення цього місяця можливі.

Утім, протягом найближчих 10 діб ми таких значень не фіксуємо. Наразі може бути лише до +20 градусів,

– уточнив він.

Довідково. Абсолютний мінімум температур, який вдалося зафіксувати в Україні раніше впродовж квітня складав в межах 5,6 – 16,2 градусів морозу. Ба більше, місцями навіть фіксували 16,7 – 22,2 градусів морозу.

Яку погоду чекати в квітні?