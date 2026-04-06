Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у нещодавньому інтерв'ю для 24 Каналу.
Дивіться також Апокаліпсис дістався Туреччини: піщана буря "зафарбувала" країну у червоне
Чи буде різке потепління в квітні?
Представник Укргідрометцентру пояснив, що загалом квітень здебільшого є різнобарвним місяцем, тож йому притаманне швидке збільшення тепла. Водночас у цей період в Україні зазвичай починають повертатися грози.
За його словами, згідно з кліматичною характеристикою квітня, абсолютні максимуми температур у цей період становлять у діапазоні 25 – 30 градусів тепла, що означає, що загалом різкі підвищення цього місяця можливі.
Утім, протягом найближчих 10 діб ми таких значень не фіксуємо. Наразі може бути лише до +20 градусів,
– уточнив він.
Довідково. Абсолютний мінімум температур, який вдалося зафіксувати в Україні раніше впродовж квітня складав в межах 5,6 – 16,2 градусів морозу. Ба більше, місцями навіть фіксували 16,7 – 22,2 градусів морозу.
Яку погоду чекати в квітні?
Укргідрометцентр повідомляв, що середньомісячна температура очікується в межах 8 – 11 градусів тепла, лише у гірських районах Карпат прохолодніше – від 5 до 7 градусів тепла, що є в межах кліматичної норми.
До кінця першої декади сильного снігу чекати не варто. Синоптики передбачають, що опади у вигляді дощу з мокрим снігом можливі лише на території Карпат, бо над Україною переважає тепліша повітряна маса.
До слова, синоптики прогнозують тумани у квітні через вологу повітряну масу. Існують різні види туманів, серед них, зокрема, радіаційний, адвективний та туман випаровування, які виникають за різної погоди.