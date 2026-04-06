Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в недавнем интервью для 24 Канала.

Будет ли резкое потепление в апреле?

Представитель Укргидрометцентра объяснил, что в целом апрель в основном является разноцветным месяцем, поэтому ему присуще быстрое увеличение тепла. В то же время в этот период в Украине обычно начинают возвращаться грозы.

По его словам, согласно климатической характеристике апреля, абсолютные максимумы температур в этот период составляют в диапазоне 25 – 30 градусов тепла, что означает, что в целом резкие повышения в этом месяце возможны.

Впрочем, в течение ближайших 10 суток мы таких значений не фиксируем. Сейчас может быть только до +20 градусов,

– уточнил он.

Справочно. Абсолютный минимум температур, который удалось зафиксировать в Украине ранее в течение апреля составлял в пределах 5,6 – 16,2 градусов мороза. Более того, местами даже фиксировали 16,7 – 22,7 2 градусов мороза.

