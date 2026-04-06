У регіоні оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Яку погоду прогнозують на Львівщині?
За прогнозами метеорологів, 6 квітня на території Львівської області вранці та вдень очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю 17 – 22 метрів за секунду.
Також місцями можливі грози, які супроводжуватимуться різкими змінами погодних умов. Такі явища можуть створювати додаткову небезпеку як для людей, так і для об'єктів інфраструктури.
У Львові погодні умови будуть аналогічно складними. Вранці та вдень у місті прогнозуються сильні пориви вітру до 22 метрів за секунду, а також грози.
Через це можливі короткочасні ускладнення руху транспорту та підвищений ризик аварійних ситуацій.
Як убезпечити себе під час негоди?
Оголошений I рівень небезпечності свідчить про потенційно небезпечні погодні умови. Це означає, що сильний вітер і грози можуть призводити до падіння дерев і гілок, пошкодження рекламних конструкцій та ліній електропередач, а також до локальних перебоїв у роботі комунальних служб. Також можливі ускладнення для водіїв і пішоходів через погіршення видимості та сильні пориви вітру.
Фахівці закликають мешканців Львова та області бути максимально обережними. Під час негоди варто уникати перебування поблизу дерев, рекламних щитів і ліній електропередач, а також не залишати транспортні засоби під потенційно небезпечними об'єктами.
Рекомендується обмежити пересування без нагальної потреби, зачинити вікна в оселях і прибрати з балконів предмети, які може зірвати вітер.
Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 Каналу
Чи будуть часті грози у квітні?
У квітні українці можуть очікувати перші весняні грози, проте передбачити їхню частоту наразі дуже складно. Синоптик Сергій Семиліт пояснює, що раніше завчасне прогнозування було можливе завдяки радіолокаційним установкам, які дозволяли визначати ймовірні місця виникнення гроз.
Через повномасштабну війну ці установки були зруйновані з першого дня вторгнення, тому синоптики тепер відстежують грози лише за синоптичною картою та супутниками. За словами Семиліта, у нинішніх умовах спрогнозувати грозу можна лише за 2 доби наперед, максимум за 3. Це означає, що передбачити, чи буде гроза за тиждень, наразі неможливо.
Попри обмежені можливості прогнозування, експерти радять українцям стежити за оновленнями погоди та бути готовими до раптових метеорологічних явищ протягом квітня.